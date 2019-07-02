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02.07.2019

 

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 3 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
15:01 02.07.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0471 белорусского рубля, 1 евро – 2,3117 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2371 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8175 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2019
валюта курс
EUR 2.3117
USD 2.0471
RUB 3.2371
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3117 -0.0032
USD 2.0471 +0.0029
RUB 3.2371 -0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3100 2.3130
USD 2.0450 2.0490
RUB 3.2310 3.2390
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Конвертация в банках
на 02.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1320
EUR/RUB 71.3000 71.8000
USD/RUB 63.1500 63.5000
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