ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 29 ИЮНЯ 2019 ГОДА

14:56 28.06.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 июня 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0433 белорусского рубля, 1 евро – 2,3251 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2387 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8123 белорусского рубля.