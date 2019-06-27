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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ НА 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ
17:35 27.06.2019
Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 26 июня номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 8 дней на сумму 1500,21 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 25 предложений от 17 участников со ставками от 9,9817% до 10,0001% годовых на общую сумму 1501,31 млн рублей.
В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9955% годовых, при этом фактический объем размещения составил 1500,21 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,9909% годовых, удовлетворено 24 предложения от 17 участников.
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