ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА

15:14 27.06.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 июня 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0433 белорусского рубля, 1 евро – 2,3230 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2424 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8088 белорусского рубля.