ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА

15:07 26.06.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 июня 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0395 белорусского рубля, 1 евро – 2,3164 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2437 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,7915 белорусского рубля.