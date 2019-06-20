ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА

15:11 24.06.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 июня 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0352 белорусского рубля, 1 евро – 2,3169 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2365 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,7702 белорусского рубля.