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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА
15:11 24.06.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 июня 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0352 белорусского рубля, 1 евро – 2,3169 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2365 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,7702 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2019
валюта курс
EUR 2.3094
USD 2.0625
RUB 3.2251
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3169 +0.0099
USD 2.0352 -0.0065
RUB 3.2365 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3200
USD 2.0350 2.0380
RUB 3.2250 3.2350
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Конвертация в банках
на 24.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1350 1.1400
EUR/RUB 71.4500 72.0000
USD/RUB 62.8000 63.1500
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