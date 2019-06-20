Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ПОЛНОСТЬЮ ДОРАЗМЕСТИЛ ИНВАЛЮТНЫЕ ГДО 251-ГО ВЫПУСКА
15:17 21.06.2019
Министерство финансов 20 июня провело аукцион по доразмещению государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, 251-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, на аукцион подано 26 заявок от физических и юридических лиц с ценами от 101,632% до 101,800% от номинала на общую сумму 12,88 млн. евро.
По результатам аукциона цена отсечения составила 101,668% от номинала. Удовлетворено 8 заявок на сумму 8 542 224,24 евро по ценам, заявленным участниками аукциона.
Таким образом, 251-й выпуск размещен в полном объеме.
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