Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ПОЛНОСТЬЮ ДОРАЗМЕСТИЛ ИНВАЛЮТНЫЕ ГДО 251-ГО ВЫПУСКА

15:17 21.06.2019 Министерство финансов 20 июня провело аукцион по доразмещению государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, 251-го выпуска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, на аукцион подано 26 заявок от физических и юридических лиц с ценами от 101,632% до 101,800% от номинала на общую сумму 12,88 млн. евро. По результатам аукциона цена отсечения составила 101,668% от номинала. Удовлетворено 8 заявок на сумму 8 542 224,24 евро по ценам, заявленным участниками аукциона. Таким образом, 251-й выпуск размещен в полном объеме.