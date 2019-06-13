Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ПРОВЕДЕТ 20 ИЮНЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО 251-ГО ВЫПУСКА

13:52 14.06.2019 Министерство финансов проводит 20 июня 2019 г. доразмещение инвалютных государственных долгосрочных облигаций (ГДО) 251-го выпуска для юридических и физических лиц в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 евро; объем выпуска – 30 млн евро; объем доразмещения – 8 млн 402 тысячи евро. Срок обращения – 2 317 дней. Дата погашения облигаций – 14 ноября 2024 г. Вид выплачиваемого по облигациям дохода– постоянный процентный доход. Ставка процентного дохода – 3,7% годовых. Даты выплаты процентного дохода: по первому процентному периоду – 10 января 2019 г., по второму процентному периоду – 10 июля 2019 г., по третьему процентному периоду – 10 января 2020 г., по четвертому процентному периоду – 9 июля 2020 г., по пятому процентному периоду – 6 января 2021 г., по шестому процентному периоду – 9 июля 2021 г., по седьмому процентному периоду – 6 января 2022 г., по восьмому процентному периоду – 13 июля 2022 г., по девятому процентному периоду – 12 января 2023 г., по десятому процентному периоду – 12 июля 2023 г., по одиннадцатому процентному периоду – 12 января 2024 г., по двенадцатому процентному периоду – 14 ноября 2024 г.