ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 8 ИЮНЯ 2019 ГОДА

15:00 07.06.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 июня 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0925 белорусского рубля, 1 евро – 2,3568 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2170 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8792 белорусского рубля.