Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 5 июня номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 1464,26 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 20 предложений от 17 участников со ставками от 9,9783% до 9,9993% годовых на общую сумму 1464,26 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9993% годовых, при этом фактический объем размещения составил 1464,26 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,9888% годовых, удовлетворено 20 предложений от 17 участников.