Финансовые рынки РБ

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МИНФИН 11 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ АУКЦИОН ПО ДОРАЗМЕЩЕНИЮ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО 260-ГО ВЫПУСКА
17:09 04.06.2019
Министерство финансов Беларуси проведет 11 июня в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» доразмещение номинированных в иностранной валюте государственных долгосрочных облигаций (ГДО) 238-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, номинальная стоимость облигации – 1000 долларов США; объем выпуска – 50000000 долларов США; объем доразмещения – 6042000 долларов США.
Срок обращения – 2133 дня; дата погашения – 25 февраля 2025 г.
Ставка процентного дохода – 4,2% годовых.
Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 25 августа и 25 февраля.
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