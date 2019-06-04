ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 ИЮНЯ 2019 ГОДА

15:10 04.06.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 июня 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0977 белорусского рубля, 1 евро – 2,3617 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2182 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,7249 белорусского рубля.