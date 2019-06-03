ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН С НАЧАЛА ГОДА РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ ФИНРЫНКЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО НА 420,7 МЛН ДОЛЛАРОВ США И 70,6 МЛН ЕВРО

10:41 04.06.2019 Министерство финансов с 1 января по 31 мая 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 420,7 млн. долларов США и 70,6 млн. евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано ГДО на сумму 60,7 млн. долларов и 20,6 млн. евро.