|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН С НАЧАЛА ГОДА РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ ФИНРЫНКЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО НА 420,7 МЛН ДОЛЛАРОВ США И 70,6 МЛН ЕВРО
10:41 04.06.2019
Министерство финансов с 1 января по 31 мая 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 420,7 млн. долларов США и 70,6 млн. евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано ГДО на сумму 60,7 млн. долларов и 20,6 млн. евро.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2019
Курсы в банках
на 04.06.2019
Конвертация в банках
на 04.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте