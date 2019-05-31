Финансовые рынки РБ

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АКЦИИ ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ «АВТАКО» ВЫСТАВЛЕНЫ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ЧЕРЕЗ БВФБ
16:23 31.05.2019

Акции ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» выставлены на электронные торги через Белорусскую валютно-фондовую биржу (БВФБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, пакет акций, размером 26,44% уставного фонда, находится коммунальной собственности и предлагается к продаже Барановичским горисполком. Аукцион назначен на 28 июня 2019 года.

ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» специализируется на производстве запасных частей для предприятий Белорусской железной дороги, выпуске запасных частей для подвижного состава автомобильного транспорта (грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов).

Продажа акций осуществляется в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены, проводимого в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (утверждено постановлением Совета министров от 31 декабря 2010 г. № 1929) и на условиях определенных Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (утвержден решением Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 27 ноября 2018 г. № 76).
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