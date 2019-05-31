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31.05.2019

 

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА
15:05 31.05.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 июня 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0989 белорусского рубля, 1 евро – 2,3384 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2073 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8120 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2019
валюта курс
EUR 2.3330
USD 2.0953
RUB 3.2245
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2019
валюта курс +/-
EUR 3.2073 -0.0172
USD 2.0989 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3370 2.3400
USD 2.0970 2.1000
RUB 3.2000 3.2150
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Конвертация в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1170
EUR/RUB 72.8000 73.2000
USD/RUB 65.2500 65.7000
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