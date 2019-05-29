Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 29 мая номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 819,19 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 19 предложений от 14 участников со ставками от 9,9783% до 10,5018% годовых на общую сумму 825,27 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9993% годовых, при этом фактический объем размещения составил 819,19 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,994% годовых, удовлетворено 16 предложений от 13 участников.