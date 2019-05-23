Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 22 мая номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 643,86 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 14 предложений от 10 участников со ставками от 9,9783% до 10,0098% годовых на общую сумму 645,89 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9993% годовых, при этом фактический объем размещения составил 643,86 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,9888% годовых, удовлетворено 12 предложений от 10 участников.