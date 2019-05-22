|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ИНВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 30 МЛН ДОЛЛАРОВ
16:22 22.05.2019
Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 21 мая номинированные в иностранной валюте облигации со сроком обращения 365 дней на сумму 30 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 15 предложений от 12 участников со ставками от 3,6007% до 4,2504% годовых на общую сумму 119,62 млн долларов США.
В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 3,6996% годовых, при этом фактический объем размещения составил 30 млн долларов США, средневзвешенная ставка составила 3,6996% годовых, удовлетворено 2 предложения от 2 участников.
Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению инвалютных облигаций Национального банка, который пройдет 18 июня, определен в сумме 30 млн долларов США.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2019
Курсы в банках
на 22.05.2019
Конвертация в банках
на 22.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте