Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 21 мая номинированные в иностранной валюте облигации со сроком обращения 365 дней на сумму 30 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 15 предложений от 12 участников со ставками от 3,6007% до 4,2504% годовых на общую сумму 119,62 млн долларов США.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 3,6996% годовых, при этом фактический объем размещения составил 30 млн долларов США, средневзвешенная ставка составила 3,6996% годовых, удовлетворено 2 предложения от 2 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению инвалютных облигаций Национального банка, который пройдет 18 июня, определен в сумме 30 млн долларов США.