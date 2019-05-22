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22.05.2019

 

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 МАЯ 2019 ГОДА
15:00 22.05.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 мая 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0757 белорусского рубля, 1 евро – 2,3160 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2234 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8946 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2019
валюта курс
EUR 2.3160
USD 2.0757
RUB 3.2234
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3160 +0.0018
USD 2.0757 -0.0002
RUB 3.2234 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3180
USD 2.0750 2.0770
RUB 3.2210 3.2250
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Конвертация в банках
на 22.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1180
EUR/RUB 71.5000 71.9800
USD/RUB 64.2000 64.4000
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