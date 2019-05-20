Финансовые рынки РБ

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и агентство Cbonds заключили соглашение, предусматривающее получение биржевой информации о выпусках облигаций белорусских эмитентов, сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ.

«Для нас крайне важно предоставить пользователям сайта актуальную и точную информацию. Сотрудничество Cbonds и Белорусской валютно-фондовой биржи позволит обеспечить максимальную скорость получения и полноту данных по долговым бумагам Республики Беларусь. Мы надеемся, что это повысит интерес инвесторов из России и других стран к данному рынку», - сказал Сергей Лялин, генеральный директор компании Cbonds.

В свою очередь заместитель председателя Правления БВФБ Борис Фридман отметил, что заключенное соглашение направлено на развитие информационного обмена между фондовыми рынками стран ЕАЭС и будет способствовать созданию комфортной информационной среды для инвесторов в долговые ценные бумаги эмитентов Республики Беларусь.

«Полагаем, что сотрудничество Белорусской валютно-фондовой биржи и агентства Cbonds станет очередным весомым шагом по созданию единого инфрмационного пространства фондовых рынков наших стран», - сказал Борис Фридман.