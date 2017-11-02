ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

14:59 02.11.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 ноября 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9774 белорусского рубля, 1 евро – 2,3027 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4032 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,3414 белорусского рубля.