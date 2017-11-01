ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ РЕАЛИЗОВАЛ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ НА 363 МЛН ДОЛЛАРОВ И 51 МЛН ЕВРО

17:37 01.11.2017 Министерство финансов с 1 января по 31 октября на внутреннем финансовом рынке реализовало государственные долгосрочные облигации Беларуси, номинированные в иностранной валюте, на сумму 363,3 млн долларов США и 51 млн евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, из них в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано на сумму 261,4 млн долларов США и 50 млн евро.