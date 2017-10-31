ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

14:57 31.10.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 ноября 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9741 белорусского рубля, 1 евро – 2,2970 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3972 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,3496 белорусского рубля.