ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 360 МЛН ДОЛЛАРОВ И 51 МЛН ЕВРО

15:26 01.09.2017 Министерство финансов с 1 января по 31 августа на внутреннем финансовом рынке реализовало государственные долгосрочные облигации Беларуси, номинированные в иностранной валюте, на сумму 359,6 млн долл. США и 51 млн евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализованы облигации на сумму 257,7 млн долл. США и 50 млн евро.