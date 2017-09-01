ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 2 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

14:55 01.09.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 сентября 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9288 белорусского рубля, 1 евро – 2,2927 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3213 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4760 белорусского рубля.