ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

15:27 31.08.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 сентября 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9353 белорусского рубля, 1 евро – 2,2994 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3056 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5304 белорусского рубля.