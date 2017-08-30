ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 31 АВГУСТА 2017 ГОДА

14:59 30.08.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9335 белорусского рубля, 1 евро – 2,3108 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2932 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5542 белорусского рубля.