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30.08.2017

 

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 31 АВГУСТА 2017 ГОДА
14:59 30.08.2017

Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9335 белорусского рубля, 1 евро – 2,3108 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2932 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5542 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2017
валюта курс
EUR 2.3108
USD 1.9335
RUB 3.2932
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Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3108 -0.0035
USD 1.9335 +0.0099
RUB 3.2932 +0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3050 2.3130
USD 1.9270 1.9290
RUB 3.2700 3.2800
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Конвертация в банках
на 30.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.2000
EUR/RUB 70.1300 70.7700
USD/RUB 58.6000 59.1000
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