ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 АВГУСТА 2017 ГОДА

14:50 29.08.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9236 белорусского рубля, 1 евро – 2,3143 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2843 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5569 белорусского рубля.