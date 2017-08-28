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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 29 АВГУСТА 2017 ГОДА
15:14 28.08.2017
Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9240 белорусского рубля, 1 евро – 2,2954 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2847 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5436 белорусского рубля.
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