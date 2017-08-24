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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ИНВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 25 МЛН ДОЛЛАРОВ
18:09 24.08.2017
Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 24 августа номинированные в иностранной валюте облигации со сроком обращения 365 дней на сумму 25 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены 12 предложений от 8 участников со ставками от 3,9% до 4,9% годовых на общую сумму 58,03 млн долларов США.
В результате принято решение установить фактический объем размещения в сумме 25 млн долларов США, средневзвешенная ставка составила 3,9% годовых, удовлетворено 9 предложений от 5 участников.
Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению инвалютных облигаций Национального банка, который пройдет 14 сентября, определен в размере 25 млн долларов США.
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