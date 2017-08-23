Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ПОЛНОСТЬЮ ВЫПЛАТИЛ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ВАЛЮТНЫМ ГОСОБЛИГАЦИЯМ 204-ГО ВЫПУСКА
10:22 24.08.2017
Министерство финансов 23 августа 2017 г. в полном объеме исполнило обязательства перед гражданами по погашению и выплате процентного дохода по государственным инвалютным облигациям 204-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, для реинвестирования денежных средств в иностранной валюте в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» физическим лицам доступны государственные валютные облигации выпуска №244 (неразмещенный остаток по состоянию на 23 августа 2017 года составляет 46,2 млн долларов США).
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