Финансовые рынки РБ

Министерство финансов 23 августа 2017 г. в полном объеме исполнило обязательства перед гражданами по погашению и выплате процентного дохода по государственным инвалютным облигациям 204-го выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, для реинвестирования денежных средств в иностранной валюте в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» физическим лицам доступны государственные валютные облигации выпуска №244 (неразмещенный остаток по состоянию на 23 августа 2017 года составляет 46,2 млн долларов США).