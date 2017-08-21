Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси 21 августа 2017 года принял решение о включении общества с ограниченной ответственностью «Юниверсал Брокерс» в реестр форекс-компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в соответствии с указом №231 от 4 июня 2015 года «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» юридические лица вправе осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс с момента включения их в реестр форекс-компаний.

В соответствии с требованиями законодательства форекс-компании до начала осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс обязаны:

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выдачи Национальным банком свидетельства о включении в реестр форекс-компаний, но не позднее дня заключения первого соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами перечислить учетный взнос в размере не менее 55 тысяч долларов США в гарантийный фонд, формируемый Национальным форекс-центром;

пройти проверку программного обеспечения, предполагаемого к использованию для осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс посредством глобальной компьютерной сети Интернет и (или) использования иных технических средств и представления отчетности в Национальный банк, на предмет его соответствия установленным Национальным банком требованиям (постановление правления Национального банка Беларусь №75 от 15 февраля 2016 года).

В соответствии с указом №231 данную деятельность помимо форекс-компаний вправе осуществлять также банки и небанковские кредитно-финансовые организации.