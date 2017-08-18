ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 АВГУСТА 2017 ГОДА

14:54 18.08.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9383 белорусского рубля, 1 евро – 2,2763 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2649 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,6109 белорусского рубля.