ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 АВГУСТА 2017 ГОДА

14:50 17.08.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9379 белорусского рубля, 1 евро – 2,2752 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2687 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5951 белорусского рубля.