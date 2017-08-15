ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 16 АВГУСТА 2017 ГОДА

14:50 15.08.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9498 белорусского рубля, 1 евро – 2,2907 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2541 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,6186 белорусского рубля.