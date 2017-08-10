Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ВЫПЛАТИЛ ВЛАДЕЛЬЦАМ ВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ 0,8 МЛН ДОЛЛАРОВ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА
11:20 11.08.2017
Министерство финансов 10 августа в соответствии с условиями 209-го выпуска государственных валютных облигаций владельцам указанных ценных бумаг выплатило процентный доход за шестой процентный период в сумме 0,8 млн долл. США, сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве.
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