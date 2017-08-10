Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 10 августа номинированные в иностранной валюте облигации со сроком обращения 365 дней на сумму 25 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены 17 предложений от 9 участников со ставками от 3,9% до 4,9% годовых на общую сумму 51,44 млн долларов США.

В результате принято решение установить фактический объем размещения в сумме 25 млн долларов США, средневзвешенная ставка составила 4,1% годовых, удовлетворено 15 предложений от 8 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению инвалютных облигаций Национального банка, который пройдет 24 августа, определен в размере 25 млн долларов США.