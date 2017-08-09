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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


МИНФИН 21 АВГУСТА НАЧНЕТ ПРОДАЖУ ИНВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ 244-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:49 09.08.2017

Министерство финансов Беларуси с 21 августа до 27 декабря проведет прямую продажу государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, номинальная стоимость облигации – 1000 долларов США; объем выпуска – 50000000 долларов США.

Срок обращения – 1901 день; дата погашения – 4 ноября 2022 г.

Ставка процентного дохода – 4,4% годовых.

Даты выплаты процентного дохода:

по первому процентному периоду – 22 февраля 2018 г.;

по второму процентному периоду – 22 августа 2018 г.;

по третьему процентному периоду – 22 февраля 2019 г.;

по четвертому процентному периоду – 22 августа 2019 г.;

по пятому процентному периоду – 21 февраля 2020 г.;

по шестому процентному периоду – 21 августа 2020 г.;

по седьмому процентному периоду – 24 февраля 2021 г.;

по восьмому процентному периоду – 25 августа 2021 г.;

по девятому процентному периоду – 23 февраля 2022 г.;

по десятому процентному периоду – 24 августа 2022 г.;

по одиннадцатому процентному периоду – 4 ноября 2022 г.
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