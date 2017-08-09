ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН 21 АВГУСТА НАЧНЕТ ПРОДАЖУ ИНВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ 244-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:49 09.08.2017 Министерство финансов Беларуси с 21 августа до 27 декабря проведет прямую продажу государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, номинальная стоимость облигации – 1000 долларов США; объем выпуска – 50000000 долларов США. Срок обращения – 1901 день; дата погашения – 4 ноября 2022 г. Ставка процентного дохода – 4,4% годовых. Даты выплаты процентного дохода: по первому процентному периоду – 22 февраля 2018 г.; по второму процентному периоду – 22 августа 2018 г.; по третьему процентному периоду – 22 февраля 2019 г.; по четвертому процентному периоду – 22 августа 2019 г.; по пятому процентному периоду – 21 февраля 2020 г.; по шестому процентному периоду – 21 августа 2020 г.; по седьмому процентному периоду – 24 февраля 2021 г.; по восьмому процентному периоду – 25 августа 2021 г.; по девятому процентному периоду – 23 февраля 2022 г.; по десятому процентному периоду – 24 августа 2022 г.; по одиннадцатому процентному периоду – 4 ноября 2022 г.