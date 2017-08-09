|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН 21 АВГУСТА НАЧНЕТ ПРОДАЖУ ИНВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ 244-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:49 09.08.2017
Министерство финансов Беларуси с 21 августа до 27 декабря проведет прямую продажу государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, номинальная стоимость облигации – 1000 долларов США; объем выпуска – 50000000 долларов США.
Срок обращения – 1901 день; дата погашения – 4 ноября 2022 г.
Ставка процентного дохода – 4,4% годовых.
Даты выплаты процентного дохода:
по первому процентному периоду – 22 февраля 2018 г.;
по второму процентному периоду – 22 августа 2018 г.;
по третьему процентному периоду – 22 февраля 2019 г.;
по четвертому процентному периоду – 22 августа 2019 г.;
по пятому процентному периоду – 21 февраля 2020 г.;
по шестому процентному периоду – 21 августа 2020 г.;
по седьмому процентному периоду – 24 февраля 2021 г.;
по восьмому процентному периоду – 25 августа 2021 г.;
по девятому процентному периоду – 23 февраля 2022 г.;
по десятому процентному периоду – 24 августа 2022 г.;
по одиннадцатому процентному периоду – 4 ноября 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 09.08.2017
Курсы в банках
на 09.08.2017
Конвертация в банках
на 09.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте