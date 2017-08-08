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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 9 АВГУСТА 2017 ГОДА
15:09 08.08.2017

Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9526 белорусского рубля, 1 евро – 2,3063 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2555 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5932 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.08.2017
валюта курс
EUR 2.3063
USD 1.9526
RUB 3.2555
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3063 +0.007
USD 1.9526 +0.0018
RUB 3.2555 +0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3010 2.3080
USD 1.9500 1.9550
RUB 3.2430 3.2500
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Конвертация в банках
на 08.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 70.7300 71.1800
USD/RUB 59.9000 60.2000
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