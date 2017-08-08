Финансовые рынки РБ

За семь месяцев 2017 года белорусы продали на 1,242 млрд долларов больше валюты, чем купили.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, с начала года население продало наличной и безналичной валюты на 4,675 млрд долларов в эквиваленте, купило – 3,433 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 1,242 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе-июле продали иностранной валюты на 10,387 млрд долларов в эквиваленте, купили – 10,464 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси за семь месяцев продали валюты на 285,6 млн долларов в эквиваленте, купили – 75,66 млн долларов.