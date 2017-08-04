Финансовые рынки РБ

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» планирует в первом квартале 2018 года обеспечить прямой, без посредничества банков допуск физических лиц на биржу. Такую информацию озвучил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

По его словам, будет разработано мобильное приложение, которое можно будет скачать и подавать заявки на биржу на покупку, на продажу.

«Простой гражданин на бирже может получить услугу через профучастника, т.к. напрямую на биржу выйти не может. Нужно купить валюту, т.е. через банк физлицу приобрести валюту на бирже. На бирже можно через профучастника приобрести ценные бумаги (только белорусские). Я думаю к концу года, первый квартал 2018 года мы обеспечим приобретение и зарубежных ценных бумаг. И первый квартал 2018 года мы обеспечим прямой, без посредничества банков допуск наших граждан на биржу.

Можно будет купить 12 долларов США на бирже. Физлицо сможет купить валюту, продать валюту, сделать конверсию. Это будет дешевле, чем те курсы, которые предлагаются банками. Также можно будет поиграть на бирже. Это будет дополнительным инструментом инвестиций для наших граждан», – сказал А. Аухименя.

Он отметил, что брокером сегодня, по законодательству Беларуси, может быть только юридическое лицо.

«Стать брокером просто так не представляется возможным. Для этого необходимо иметь лицензию. Лицензию Министерства финансов на осуществление профессиональной деятельности имеет именно юридическое лицо», – подчеркнул председатель правления БВФБ.

По его словам, физлицо может стать работником брокера и работать от его лица.

«Мы не видим самостоятельного выхода физического лица на биржу, потому как это профессиональная деятельность, надо глубже понимать ситуацию. Но нет ничего невозможного. Не исключаю, что через пару лет граждане получать возможность самостоятельного выхода на биржу без посредничества брокера. Что касается валютного рынка, то в первом квартале 2018 года мы предоставим доступ к торгам на бирже физическим лицам», – сказал А. Аухименя.