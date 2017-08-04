Финансовые рынки РБ

За первое полугодие на форекс-рынке Беларуси совершено операций на 15,5 млрд долларов США в эквиваленте. Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании сообщил председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» Андрей Аухименя.

По его словам, это существенный объем, притом что форекс-брокеров на рынке работает только восемь.

«Доля, конечно, большая у банка, который работает на форекс-рынке. Т.е есть семь форекс-брокеров и один белорусский банк. Наши граждане очень активно работают на рынке форекс», – сказал А. Аухименя.

Он отметил, что БВФБ является национальным форекс-центром и держателем гарантийного фонда.

«Т.е. все форекс-брокеры, которые работают на рынке Беларуси обязаны делать определенную сумму отчислений в гарантийный фонд, который мы держим и гарантируем, что деньги никуда не уйдут, кроме как на цели, которые предусмотрены этим фондом. В гарантийном фонде мы предусмотрели возможность выплаты любому участнику рынка форекс Беларуси сумму в 500 долларов США в эквиваленте. Это компенсация. Если гражданин решил поиграть на рынке тысячу долларов и потерять эти деньги из-за неверных действий форекс-брокеров, то мы из гарантийного фонда выплатим 500 долларов», – пояснил А. Аухименя.

Председатель правления БВФБ отметил, что национальный форекс-центр проверяет программное обеспечение, которое используют форекс-брокеры.

«Мы проверяем эти платформы и выдаем свидетельства. Поэтому функцию форекс-центра мы выполняем в должном объеме, качественно и считаем, что защищаем наших граждан от риска со стороны форекс-брокеров», – подчеркнул А. Аухименя.