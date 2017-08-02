ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 352 МЛН ДОЛЛАРОВ И 51 МЛН ЕВРО

13:29 02.08.2017 Министерство финансов с 1 января по 31 июля на внутреннем финансовом рынке реализовало государственные долгосрочные облигации Беларуси, номинированные в иностранной валюте, на сумму 351,9 млн долл. США и 51 млн евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 250 млн долл. США и 50 млн евро.