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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 352 МЛН ДОЛЛАРОВ И 51 МЛН ЕВРО
13:29 02.08.2017
Министерство финансов с 1 января по 31 июля на внутреннем финансовом рынке реализовало государственные долгосрочные облигации Беларуси, номинированные в иностранной валюте, на сумму 351,9 млн долл. США и 51 млн евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 250 млн долл. США и 50 млн евро.
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