ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 2 АВГУСТА 2017 ГОДА

15:03 01.08.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9401 белорусского рубля, 1 евро – 2,2924 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2406 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4994 белорусского рубля.