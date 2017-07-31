ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 АВГУСТА 2017 ГОДА

15:01 31.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 августа 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9442 белорусского рубля, 1 евро – 2,2816 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2371 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5211 белорусского рубля.