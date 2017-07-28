ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14:53 28.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9396 белорусского рубля, 1 евро – 2,2700 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2610 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4830 белорусского рубля.