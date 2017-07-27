ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

15:29 27.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9430 белорусского рубля, 1 евро – 2,2771 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2703 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4990 белорусского рубля.