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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
15:29 27.07.2017

Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9430 белорусского рубля, 1 евро – 2,2771 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2703 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4990 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2017
валюта курс
EUR 2.2771
USD 1.9430
RUB 3.2703
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Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2771 +0.01
USD 1.9430 -0.0075
RUB 3.2703 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2810
USD 1.9420 1.9440
RUB 3.2600 3.2750
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Конвертация в банках
на 27.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1755
EUR/RUB 69.5000 70.0000
USD/RUB 59.3500 59.7000
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