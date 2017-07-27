ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРС ЕВРО В БЕЛАРУСИ БУДЕТ РАСТИ – ПРОГНОЗ TELETRADE
14:58 27.07.2017

Евро продолжает укрепляться к большинству мировых валют. Курс евро в паре с долларом вчера обновил максимум за 2,5 года, достигнув отметки 1,1777. С январских минимумов европейская валюта укрепилась к доллару уже почти на 14%.

По словам финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, укрепление евро связано со снижением политических рисков в еврозоне и с ожиданиями инвесторов относительно монетарной политики Европейского центрального банка – участники рынка ждут сворачивания программы количественного смягчения экономики (проще говоря – эмиссии) и повышения процентных ставок.

«Уже в этом году соотношение доллара и евро может не только достигнуть отметки 1,2, но и преодолеть ее. Курс евро продолжит расти и в Беларуси. Пожалуй, из всех четырех валют популярных в нашей стране (доллар, евро, российский и белорусский рубли), евро сейчас выглядит наиболее привлекательно. Риски для российского рубля усилились – на днях палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России. Документу еще предстоит пройти некоторые согласования, но, скорее всего, он будет подписан. На этом фоне может возобновиться отток иностранного капитала из российских активов, причем это явление будет не одномоментным, а растянутым на несколько месяцев. Это означает, что российский рубль может оставаться под давлением довольно продолжительный период времени», – сказала Ж. Кулакова.

Она подчеркнула, что процесс падения уже начался с конца прошлой недели: после того, как Трамп выразил готовность подписать законопроект о санкциях, российский рубль ослабел к бивалютной корзине Центробанка на 1,6%.

«И именно по этой причине в Беларуси на этой неделе дорожают евро и доллар, и падает российский рубль. Сдерживающее влияние на этот процесс оказал рост цен на нефть, однако, в любой момент ослабление российской валюты может возобновиться. Это будет давить и на белорусский рубль, так что рост курса доллара в Беларуси тоже не исключен. Но евро будет расти быстрее», – отметила Ж. Кулакова.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2017
валюта курс
EUR 2.2771
USD 1.9430
RUB 3.2703
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2771 +0.01
USD 1.9430 -0.0075
RUB 3.2703 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2810
USD 1.9420 1.9440
RUB 3.2600 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 27.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1755
EUR/RUB 69.5000 70.0000
USD/RUB 59.3500 59.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте