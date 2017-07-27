Финансовые рынки РБ

Евро продолжает укрепляться к большинству мировых валют. Курс евро в паре с долларом вчера обновил максимум за 2,5 года, достигнув отметки 1,1777. С январских минимумов европейская валюта укрепилась к доллару уже почти на 14%.

По словам финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, укрепление евро связано со снижением политических рисков в еврозоне и с ожиданиями инвесторов относительно монетарной политики Европейского центрального банка – участники рынка ждут сворачивания программы количественного смягчения экономики (проще говоря – эмиссии) и повышения процентных ставок.

«Уже в этом году соотношение доллара и евро может не только достигнуть отметки 1,2, но и преодолеть ее. Курс евро продолжит расти и в Беларуси. Пожалуй, из всех четырех валют популярных в нашей стране (доллар, евро, российский и белорусский рубли), евро сейчас выглядит наиболее привлекательно. Риски для российского рубля усилились – на днях палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России. Документу еще предстоит пройти некоторые согласования, но, скорее всего, он будет подписан. На этом фоне может возобновиться отток иностранного капитала из российских активов, причем это явление будет не одномоментным, а растянутым на несколько месяцев. Это означает, что российский рубль может оставаться под давлением довольно продолжительный период времени», – сказала Ж. Кулакова.

Она подчеркнула, что процесс падения уже начался с конца прошлой недели: после того, как Трамп выразил готовность подписать законопроект о санкциях, российский рубль ослабел к бивалютной корзине Центробанка на 1,6%.

«И именно по этой причине в Беларуси на этой неделе дорожают евро и доллар, и падает российский рубль. Сдерживающее влияние на этот процесс оказал рост цен на нефть, однако, в любой момент ослабление российской валюты может возобновиться. Это будет давить и на белорусский рубль, так что рост курса доллара в Беларуси тоже не исключен. Но евро будет расти быстрее», – отметила Ж. Кулакова.