ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

15:02 26.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9505 белорусского рубля, 1 евро – 2,2671 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2543 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5294 белорусского рубля.