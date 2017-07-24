ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14:43 24.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9440 белорусского рубля, 1 евро – 2,2631 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2581 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5349 белорусского рубля.